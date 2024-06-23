Seçil Erzan'dan Denizbank'a tazminat davası

Futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da aralarında olduğu ve son olarak Fatih Terim’in de müşteki olarak eklendiği 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan ile diğer 6 sanığın yargılanması İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

Kıdem ve ihbar tazminatını istiyor

Hürriyet'in haberine göre; Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan Seçil Erzan, 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki süre ve usullere riayet etmeden iş akdini sonlandıran ve 23 yıllık tazminat hakkını vermeyen Denizbank’a dava açıyor.

Erzan, avukatı Bülent Aybirdi aracılığıyla Çağlayan’daki Arabuluculuk Merkezi’ne başvurarak Denizbank’ta şube müdürü olarak çalıştığı 25 Ekim 2000 ile 10 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti.

Müvekkilinin Denizbank’ın kurduğu tertip ile tutuklatıldığını arabuluculuk başvuru dilekçesinde belirten Bülent Aybirdi, dava şartı başvurularında iki tarafın da ortak arabulucuda anlaşmaları halinde bu başvurularının işleme konulmasını talep etti.