Seçim barajı yüzde 7'ye iniyor, grup kurma şartı kalkıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

Yazıcı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Yazıcı, "Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz." dedi.

Teklifle, ittifakı oluşturan partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı, seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak, D'Hondt uygulamasıyla belirlenecek.

Seçime girmek için Meclis’te grup kurma şartı da kaldırılacak. Bu maddeyle milletvekili transferlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Partilerin seçimden altı ay önce en az 41 ilde örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek.

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