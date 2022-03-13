Seçim barajının düşürülmesine ilişkin teklif yarın Meclis’e sunulacak

ANKARA (DÜNYA)

AK Parti ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim barajının düşürülmesini de içeren Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından Meclis Başkanlığına sunulacak.

AK Parti ve MHP’nin ortak imzayla Meclise sunması beklenen yasa teklifine ilişkin olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, saat 11.00'de TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, teklifinin detaylarını açıklayacaklar. Yasa teklifinin yürürlük ve yürütme dışında 15 maddeden oluşması bekleniyor.