Seçim çağrısı: Erdoğan yetkiyi aldı, dövizi ikiye katladı, Türkiye bu yükü daha fazla taşıyamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada gündemi değerlendirdi.

Öztunç, şunları kaydetti:

“Adına ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ dedikleri ucube tek adam düzeni getirilirken Türkiye’nin her alanda ciddi kayıplar yaşayacağı uyarısında bulunmuştuk. Uyarılar dinlenmedi ve Türkiye, bugün adaletten eğitime, ekonomiden dış politikaya kadar her alanda ağır krizlerle karşı karşıya. Ve fatura her geçen gün büyüyor. Erdoğan ‘Yetkiyi verin, faizle şunla bunla nasıl mücadele edilir gereceksiniz’ dediği günden bu yana ekonomi savruluyor. O gün dolar kuru 4,75, euro 5,49’du. Bugün dolar 9,55, euro 11,07. Döviz kurlarındaki artış yüzde 100’den fazla. Erdoğan, yetkiyi aldı dövizi ikiye katladı. Yarın ne olacağı hiç belli değil. Çünkü ortada kurumlar ve kurallar yok. Borç rakamları rekor kırıyor. Son 3 yılda Hazine’nin borçları 1 trilyon 68 milyar TL’den 2 trilyon 181 milyar TL’ye çıktı. Vatandaşların bankalara borcu da ikiye katlandı, 582 milyar TL’den 1 trilyon 13 milyar TL’ye çıktı. Devlet de vatandaş da borç sarmalı içinde boğuluyor. Fabrikaları sattı, uçakların derdine düştü.”

“AKP Genel Başkanı Erdoğan, hafta sonu, ‘Neymiş? İktidar olurlarsa devletin uçaklarını satacaklarmış. Ya zaten sizin işiniz gücünüz bu. Siz ülkeye bir şey kazandırmakla uğraşmıyorsunuz. Bu devletin neyi var neyi yok, bunları nasıl bir an önce satar, elimizden çıkarırız bununla uğraşıyorsunuz’ diyerek, aklınca bizi eleştirmiş. Tüpraş’ından Telekom’una, Seka’dan limanlara Türkiye’nin göz bebeği kurumlarını satan Erdoğan, şimdi uçan saraylarının derdine düşmüş. Yaklaşık 70 milyar dolarlık özelleştirme yapan, devletin birikimlerini haraç mezat yandaşlarına satan sen değil misin Erdoğan? Bunları unutmuş, ‘uçakları satacaklar’ diye bizi eleştiriyor. Evet ihtiyaç fazlası uçan sarayları satacağız. Satacağız ve hem israftan kurtulacağız hem de millete kaynak yaratacağız.

"Türkiye küme düşüyor, gelecek daha karanlık"

Türkiye her alanda küme düşüyor. G20’den düştük. Basın özgürlüğünde küme düştük, hukukun üstünlüğü endeksinde küme düştük. Şimdi de kara para ile mücadelede küme düşürdüler. Bir yandan da büyükelçi krizi çıkarıyorlar. Türkiye’yi yalnızlaştırıyorlar. Türkiye geleceğini kaybediyor, Erdoğan ise kutuplaştırma ve hamaset peşinde koşuyor. Türkiye bu yükü daha fazla taşıyamaz. Sandık derhal milletin önüne konmalı.”