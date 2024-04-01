Seçim kutlaması sırasında balkon çöktü, bir kişi öldü
Denizli'de CHP'nin yerel seçimi kazanmasının ardından düzenlenen kutlamada balkon çöktü. Bir kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
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Seçim kutlamaları için dün akşam CHP Tavas İlçe Başkanlığı binasına giden bir grup, balkonda sevinç gösterilerinde bulundu. Bu sırada, iki katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 18 kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı Mehmet Palaz (60) hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılardan 13'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.