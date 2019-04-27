Seçim sisteminde değişiklik sinyali

27 Nisan 2019

Partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki itiraz sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, "Şöyle bir şey konuşuluyor, 'AK Parti aslında umudunu kesti' Çok açık söyleyeyim, son ana kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. YSK tarafından değerlendirilen süreci sonuna kadar takip ediyoruz, edeceğiz. CHP'nin, kanunda yeri olan itiraz yollarını kullandığımız için bizi hedef alması, bize saldırması tam anlamıyla trajikomik bir durumdur. Burada çok ciddi bir örgütlü organizasyon söz konusu. Elimizdeki belgeler bunu gösteriyor. Milletimiz, 'Bu İstanbul benim içime sinmedi, burada bir şaibe olduğu kesin' diyor" ifadelerini kullandı.

Belediye encümen sistemine ilişkin eleştirisini anlatırken yerel seçimlere yönelik yasal bir düzenlemeye işaret eden Erdoğan, "Encümenin 5'i seçilmiş, 5'i atanmış, artı bir de belediye başkanı. Fakat bunu demokrasiye uygun bulmuyorum çünkü demokrasi seçilmişlerin egemen olduğu bir yerdir, atanmışların değil. Yerel seçimlerle ilgili bir düzenlemenin parlamentoda gözden geçirilişinde bunu bir defa ele almamız şart" dedi.

Belediye encümeni ne iş yapar?

Belediye encümeni; belediye başkanı ve belediye meclisi ile birlikte bir belediyenin üç organından birisidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre encümenin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

- Bütçeyi inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek

- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek

- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek

- Belediye memurlarına ikramiye ödenmesi için karar almak

- İmar uygulamaları ile ilgili karar almak

- Yıkım kararlarını vermek

Öte yandan konuşmasında bazı eski parti mensuplarını da eleştiren Erdoğan şunları söyledi: "İçimizde belli seviyelere, belli noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar, yenilir yutulur cinsten değil. Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim kampanyası boyunca nereye gitti? Böyle dönemlerde yanımızda olanları da karşımıza dikilenleri de unutmayız. Hangi ilde, ilçelerde neler oluyor, bunların hepsi bize geliyor. Nerede neler döndüğünü biliyoruz."