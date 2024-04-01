SEÇİM SONUÇLARI 2024... Türkiye yerelde seçimini yaptı: 6 il kıl payı farkla el değiştirdi

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için dün sandık başındaydı. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlendi.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verdi.

14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. Partilerin Türkiye genelinde aldığı oy oranlarına bakıldığında, CHP yüzde 37.7, AK Parti yüzde 35.5, Yeniden Refah Partisi yüde 6.2, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 5, İYİ Parti ise yüzde 3.8 oy aldı.

Birçok kentte seçim büyük farklarla noktalanırken bazı iller seçim yarışıyla adeta nefesleri kesti. 6 il ise kıl payı farkla el değiştirdi. İşte o iller...

ARTVİN: O kentlerden bir Artvin'di CHP'nin adayı Bilgehan Erdem ile AK Parti'nin adayı Mehmet Kocatepe arasındaki kıyasıya yarış 274 oy farkla Erdem lehine sonuçlandı.

ARDAHAN: Nefeslerin kesildiği diğer bir ise Ardahan oldu. CHP'li Faruk Demir ile AK Parti'li Yunus Baydar yarıştığı kent 174 oy farkla CHP lehine el değiştirdi.

KIRKLARELİ: CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile MHP'nin adayı Derya Bulut'ın kıyasıya yarıştığı Kırklareli'nde de çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı. Seçim yarışında 403 oy farkla ipi göğüsleyen MHP'li Derya Bulut oldu.

BİTLİS: Güneydoğu Anadolu bölgesinde AK Parti'nin kazandığı iki ilden biri olan Bitlis'te de kıl payı bir fark vardı. AK Parti Nesrullah Tanğlay'la girdiği yarışı DEM'in adayı Mehmet Nezir Karabaş'ın 198 oy önünde tamaladı.

BAYBURT: Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin adaylarının yarıştığı Bayburt'ta da yarış küçük bir farkla sona erdi. Geçmişte AK Parti'nin en yüksek oy oranlarına ulaştığı Bayburt'u AK Parti'nin adayı Mete Memiş MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci'ye karşı 226 oy farkla kazandı.

KÜTAHYA: Kıyasıya yarışın yaşandığı kentlerden biri de Kütahya idi. CHP'nin adayı Eyüp Kahveci ile MHP'nin adayı Alim Işık arasındaki yarışı 726 oyla Kahveci önde bitirdi.