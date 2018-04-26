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Seçim takvimi hazırlandı

YSK, seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi.

Seçim takvimi hazırlandı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi.

Seçim takvimininde cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihleri belli oldu. Buna göre 4-9 Mayıs tarihlerinde aday gösterilebilecek.

Takvime göre ittifak için son başvuru tarihi 6 Mayıs olacak. Milletvekilleri aday listeleri için son tarih 21 Mayıs olarak belirlendi. 

Yurtdışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek.

Son dakika seçim takvimi YSK erken seçim

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