Seçim takvimi hazırlandı
YSK, seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi.
Seçim takvimininde cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihleri belli oldu. Buna göre 4-9 Mayıs tarihlerinde aday gösterilebilecek.
Takvime göre ittifak için son başvuru tarihi 6 Mayıs olacak. Milletvekilleri aday listeleri için son tarih 21 Mayıs olarak belirlendi.
Yurtdışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek.