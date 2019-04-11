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Seçimin iptali görüşmesi ertelendi

Yüksek Seçim Kurulu, seçimin iptaline ilişkin Büyükçekmece başvurusunun görüşmesini erteledi.

Seçimin iptali görüşmesi ertelendi
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Yüksek Seçim Kurulu, seçimin iptaline ilişkin Büyükçekmece başvurusunun görüşmesini erteledi.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı 8 Nisan'da başlayan Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz süreci dün tamamlandı.

İtirazları görüşen YSK, bugünkü gündemine, AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye seçimine ilişkin itirazını da almıştı.

YSK, Büyükçekmece'de AK Parti tarafından yapılan seçimin yenilenmesi itirazının önümüzdeki günlerde görüşülmesine karar verdi.

Oy sayımının bitmesi beklenecek

Büyükçekmece ile ilgili kararın Maltepe'deki sayımların tamamlanmasının ardından verileceği  öğrenildi.

Kurulun, bütün oyların sayılmasından sonra AK Parti'nin İstanbul ve Büyükçekmece'deki iptal talebini birleştirerek görüşeceği ileri sürüldü.

AK Parti, Büyükçekmece’de seçmen usulsüzlüğü yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itirazda bulunmuş, İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesini talep etmişti.

Dunya.com

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