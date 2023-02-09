Seçimler 14 Mayıs'ta mı? Reuters'tan gündem olacak 'seçim' haberi

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 şehirde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce ölü, on binlerce yaralı var. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, mayıs ayına kadar OHAL ilan ediliyor.

Türkiye, depremde yitirdiği canlarına ağlarken, İngiliz Reuters ajansında çarpıcı bir haber yayınlandı. Haberde, “Türk yetkili depremin seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması önünde çok ciddi zorluklar yarattığını söyledi” ifadelerine yer verildi.

İsmini açıklamayan konuşan Türk yetkili, “Seçimleri konuşmak için çok erken çünkü Türkiye nüfusunun yüzde 15’i etkilenen bölgede. Şu anda 14 Mayıs’ta bir seçim yapılmasının önünde çok ciddi zorluklar var” dedi.