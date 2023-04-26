Seçimlerde 9 farklı boyda oy pusulası kullanılacak

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt içinde 81 ilde 87 seçim çevresinde oy kullanılacak.

İstanbul ve Ankara'da 3, İzmir ve Bursa'da 2 seçim çevresinden milletvekili seçilecek. 11 parti tek başına, 13 parti ittifak çatısı altında olmak üzere toplam, 24 parti ve 5 ittifak seçime girecek. 11 seçim çevresinde bütün parti ve ittifakların ismi pusulada görünecek.

1 metre boyunda

24 partili oy pusulasının uzunluğu yaklaşık 1 metre olacak. Ancak bu pusula 9 ildeki 11 seçim çevresi ile yurt dışındaki o verme işlemlerinde kullanılacak. Her seçim çevresinde aday gösteren parti sayısına göre 9 farklı boyda pusula olacak.

TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre; en kısa oy pusulası Van'da zarflara konulacak. Burada 16 parti kendi adı ve logosuyla yarışacak. Pusulanın uzunluğu 70 santimetre civarına inecek.

Batman'da seçmenlere 17 partinin bulunduğu oy pusulası verilecek. 3 ilde 18, 10 ilde 19, 13 ilde ise 20 parti pusulada yer alacak. 21 partili 18, 22 partili 19, 23 partili 11 seçim çevresi bulunacak.

9 ilde sadece İyi Parti'nin ad ve logosu yer alacak

Ortak liste yapmayan ve her partinin 87 ilde liste çıkardığı Cumhur İttifakı bütün pusulalarda bulunacak.

'Millet İttifakı' adı ise 16 ildeki pusulalarda görünmeyecek. 7 ilde sadece CHP’nin, 9 ilde sadece İyi Parti'nin ad ve logosu yer alacak.

Yurt içinde kullanılacak oy pusulalarında, o seçim çevresindeki milletvekili adaylarının da ismi yazılacak.

Türkiye genelinde 13 binden fazla adayın arasındaki 151 isim bağımsız olarak yarışacak. Seçim çevrelerinin 30'unda bağımsız aday çıkmadı. 25'inde ise pusulada birer bağımsız adayın ismi yer alacak.