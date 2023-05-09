"Seçimlerden sonra AB ile yeni sayfa açılmalı"
bu sene Avrupa Günü’nün Türkiye’deki seçimlerden beş gün önce kutlandığını belirten İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “Bu tesadüf aslında son derecede kritik bir gündemi de beraberinde getiriyor. Türkiye’de 14 Mayıs seçimleri sonrasında nasıl bir siyasi tablo ortaya çıkarsa çıksın, AB sürecinin canlandırılması gerekli” diye konuştu.
Bu sene Avrupa Günü’nün Türkiye’deki seçimlerden beş gün önce kutlandığını belirten İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “Bu tesadüf aslında son derecede kritik bir gündemi de beraberinde getiriyor. Türkiye’de 14 Mayıs seçimleri sonrasında nasıl bir siyasi tablo ortaya çıkarsa çıksın, AB sürecinin canlandırılması gerekli” diye konuştu.
Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin 2016 sonrasında bir durgunluğa girdiğine dikkat çeken Zeytinoğlu, ardından Covid 19 pandemisi ve Ukrayna Savaşı gibi gelişmelerin Avrupa gündemini ciddi biçimde etkilediğini belirtti. AB’nin bu gelişmelerin yarattığı zor koşullar altında yeşil mutabakat ve dijitalleşme hedeflerini hayata geçirmek için gerekli adımlara atmaya öncelik verdiğini söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, “Hammaddelerde stratejik özerklikten, çip üretiminin desteklenmesine, siber güvenlikten sınırda karbon düzenleme mekanizmasına kadar farklı boyutları ile Avrupa ekonomisinin ve politikalarının hızla yenilenmekte olduğunu görüyoruz” diye konuştu.
Krizlerle birlikte tüm dünyanın büyük bir dönüşümün içinden geçtiğini belirten Ayhan Zeytinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomik süreçler, üretim ve tüketim kalıpları, iş yapma biçimleri değişirken, bu dönüşüme eşlik eden yasalar ve mevzuat da yenileniyor. Türkiye’nin adayı olduğu, gümrük birliği ilişkisi içinde bulunduğu ve en büyük ihracat pazarı ve dış yatırım kaynağını oluşturan AB’deki bu değişim ve dönüşüme uyum sağlaması kritik önem taşıyor.
Seçim sonrası yeni dönemde kurulacak hükümetin en önemli önceliklerinden biri AB ile ilişkiler olmalı. Tam üyelik hedefini koruyarak, aynı zamanda ilişkilerin gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliğinin sağlanması, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum, yenilenebilir enerjide işbirliği, küresel geçit girişimi, ulaştırma ağları, tedarik zincirlerinin dirençliliği ve dijital altyapı gibi alanlarda hızla geliştirilmesi hedeflenmeli. "