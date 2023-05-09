"Seçimlerden sonra AB ile yeni sayfa açılmalı"

Bu sene Avrupa Gü­nü’nün Türkiye’deki seçimlerden beş gün önce kutlandığını belirten İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğ­lu “Bu tesadüf aslında son derecede kritik bir günde­mi de beraberinde getiri­yor. Türkiye’de 14 Mayıs seçimleri sonrasında nasıl bir siyasi tablo ortaya çı­karsa çıksın, AB sürecinin canlandırılması gerekli” diye konuştu.

Türkiye’nin AB ile iliş­kilerinin 2016 sonrasın­da bir durgunluğa girdi­ğine dikkat çeken Zeyti­noğlu, ardından Covid 19 pandemisi ve Ukrayna Sa­vaşı gibi gelişmelerin Av­rupa gündemini ciddi bi­çimde etkilediğini belirt­ti. AB’nin bu gelişmelerin yarattığı zor koşullar altın­da yeşil mutabakat ve di­jitalleşme hedeflerini ha­yata geçirmek için gerek­li adımlara atmaya öncelik verdiğini söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, “Hammadde­lerde stratejik özerklikten, çip üretiminin desteklen­mesine, siber güvenlikten sınırda karbon düzenle­me mekanizmasına kadar farklı boyutları ile Avrupa ekonomisinin ve politika­larının hızla yenilenmekte olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Krizlerle birlikte tüm dünyanın büyük bir dönü­şümün içinden geçtiğini belirten Ayhan Zeytinoğ­lu sözlerini şöyle sürdür­dü: “Ekonomik süreçler, üretim ve tüketim kalıpla­rı, iş yapma biçimleri deği­şirken, bu dönüşüme eşlik eden yasalar ve mevzuat da yenileniyor. Türkiye’nin adayı olduğu, gümrük bir­liği ilişkisi içinde bulun­duğu ve en büyük ihracat pazarı ve dış yatırım kay­nağını oluşturan AB’de­ki bu değişim ve dönüşü­me uyum sağlaması kritik önem taşıyor.

Seçim son­rası yeni dö­nemde kuru­lacak hüküme­tin en önemli önceliklerin­den biri AB ile ilişkiler olma­lı. Tam üyelik hedefini koru­yarak, aynı za­manda ilişki­lerin gümrük birliğinin gün­cellenmesi, vi­ze serbestli­ğinin sağlan­ması, Avrupa Yeşil Mutaba­katına uyum, yenilenebi­lir enerjide iş­birliği, küre­sel geçit girişi­mi, ulaştırma ağları, tedarik zincirlerinin dirençliliği ve dijital altyapı gibi alanlarda hızla geliştiril­mesi hedeflen­meli. "