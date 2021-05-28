Sedat Peker soruşturmasında 3 gözaltı

İstanbul ve Çanakkale’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetten verilen bilgiye göre, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili soruşturma kapsamında İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Peker'e yakın olduğu belirtilen A.S, U.B. ve Ü.G. iş yeri ve evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyal ve cep telefonuna el kondu.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yayınladığı videolarda ortaya attığı iddialar günlerdir tartışılan ve bu nedenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sert tepkisiyle karşılaşan yurt dışındaki Sedat Peker ile ilgili yakalama kararı çıkarılmıştı. Peker'in evinde arama yapılırken, 49 adamı da gözaltına alınmış, 10'u tutuklanmıştı.