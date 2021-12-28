Sedat Peker'in davası yarın başlayacak

Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik davanın ilk duruşması, yarın Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Sedat Peker ile şoförü Ufuk Yapıcı'nın firari olduğu, 26'sı tutuklu 92 sanığın "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "silahlı örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik", "silahla kasten yaralama" suçlamalarından yargılanmalarına yarın başlanacak.

Mahkeme heyeti, tensip zaptında, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı.