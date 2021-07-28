Sedat Simavi Ödülleri’ne başvurular başladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2021 Sedat Simavi Ödülleri için başvuru süreci başladı.

9 dalda (televizyon dalında 2 kategoriye) verilecek ödüllere kişiler; kendileri aday olabilecekleri gibi, öğretim kurumları, mesleki kuruluşlar, Sedat Simavi Ödülleri Ön Araştırma Kurulları ve kişilerce de aday gösterilebilecek.

Başvuru dalları ve seçici kurullar

GAZETECİLİK

Gazetecilik ödülü için kişiler, yorum, haber, söyleşi, dizi yazı, sayfa düzenlemesi, haber fotoğrafları gibi son bir yıl içinde yazılı medyada ve internet haber sitelerinde yayınlanmış güncel eserlerle aday olabilirler.

SEÇİCİ KURUL: Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Pınar Aktaş, Sedat Ergin, Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, Hakan Güldağ, Hilmi Hacaloğlu, Semra Kardeşoğlu, Vahap Munyar, Altan Öymen

RADYO - TELEVİZYON

Radyo ve televizyon dallarına ayrı ayrı (televizyon dalında haber ve belgesele ayrı ayrı) ödül verilecektir. Radyo ve televizyon için hazırlanmış ve son bir yılda yayınlanmış bütün programlar (tek veya dizi olarak) ödüle aday gösterilebilir. Yayınlanan televizyon eserlerinin yönetmenleri; Radyo dalında ise yayınlanan eserlerin yapımcı, yazar ve yönetmenlerinden biri aday olabildiği gibi, birlikte de aday olabilirler.

SEÇİCİ KURUL: Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Göksel Göksu, Prof. Dr. Nazife Güngör, Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karadağ, Dr. Erkan Oyal, Doğan Şentürk, İhsan Yılmaz

KARİKATÜR

Karikatür ödülü için kişiler; tek veya bant karikatürlerle son bir yıl içinde yazılı medya ve internet haber sitelerinde yayınlanmış güncel ve özgün eserlerle aday olabilirler.

SEÇİCİ KURUL: Behiç Ak, Nuray Çiftçi, Hicabi Demirci Prof. Dr. Fevzi Karakoç, Nuray Özger, Sefer Selvi, Emre Ulaş

EDEBİYAT

Şiir, öykü, roman, oyun, anı, gezi, deneme, eleştiri, araştırma, dilbilgisi çalışmaları ve edebiyat tarihi türündeki kitaplaşmış eserler katılabilir. Aday gösterilecek kitapların son bir yıl içinde yayınlanmış olması gerekir.

SEÇİCİ KURUL: Filiz Aygündüz, Metin Celâl, Faruk Duman, Turhan Günay, Doğan Hızlan, Murat Yalçın, İhsan Yılmaz

SOSYAL BİLİMLER

Sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, sosyal istatistik, hukuk, iktisat, tarih dallarında bilimsel çalışma yapan adaylar katılabilir.

Çalışmaların Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili olmaları tercih edilir ve son bir yıl içinde yayınlanmış olması gerekir.

SEÇİCİ KURUL: Prof. Dr. Taner Berksoy, Niyazi Dalyancı, Gülseren Ergezer Güver, Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, Ahmet Özdemir, Prof. Dr. İlter Turan

FEN BİLİMLERİ

Fizik, kimya, matematik, jeoloji, botanik, zooloji, astronomi gibi fen bilimleri dallarından birinde önemli bir buluşu gerçekleştiren ya da araştırma ve çalışmalarıyla bu bilimlerin evrensel gelişmesine katkıda bulunan adaylara açıktır. Yayınlanmış monografik incelemeler ve doçentlik tezleri ödüle aday olabilir.

SEÇİCİ KURUL: Prof. Dr. Taylan Akdoğan, Prof. Dr. Viktorya Aviyente, Prof. Dr. Durmuş Ali Demir, Prof. Dr. Türkan Haliloğlu, Prof. Dr. İlhan İkeda, Prof. Dr. M. Pınar Mengüç, Prof. Dr. Önder Pekcan, Prof. Dr. Hakan Ürey, Prof. Dr. Yücel Yılmaz

SAĞLIK BİLİMLERİ

Tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi insan sağlığıyla ilgili alanlarda önemli bir buluşu gerçekleştiren ya da araştırma ve çalışmalarıyla bu bilimlerin evrensel gelişmesine katkıda bulunan adaylara açıktır. Başvurulara, 'Sağlık Bilimleri Ödülü Başvuru Formu" eklenmelidir.

SEÇİCİ KURUL: Prof. Dr. Özdemir Aktan, Prof. Dr. Selim Badur, Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu, Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen, Prof. Dr. Gökhan Demir, Prof. Dr. Önder Ergönül, Prof. Dr. Ahmet Gül, Sibel Güneş, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

SPOR

Ödül, sporun her dalına açıktır. Son bir yıl içinde ülke çapında ve uluslararası alanda üstün başarı sağlamış olan sporcuya, takıma veya bir spor adamına verilir. Her branşta milli takımlar, kulüp takımları aday olabilir. Amatör sporcuların başarıları öncelikle dikkate alınır.

SEÇİCİ KURUL: Gürcan Bilgiç, Bağış Erten, Şenes Erzik, Attila Gökçe, Arif Kızılyalın, Uğur Vardan, Esat Yılmaer

BAŞVURU KOŞULLARI

■ Sedat Simavi Ödüllerine aday olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur.

■ Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında eserlerin son 5 yıl içinde (01.10.2016 - 30.09.2021); diğer dallarda ise, son bir yıl içinde (01.10.2020 - 30.09.2021) yayınlanmış, gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

■ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetimine seçimle gelmiş üyeler, klasik ders kitapları, lisans, lisansüstü doktora tezleri ile bunlara dayalı makaleler; daha önce ulusal yarışma ve ödüllendirmelere katılmış eserler, derece almış olsun veya olmasın aday olamaz.

■ Adaylar bir dalda ve bir eserle başvurabilirler.

■ Kolektif çalışmalar, ödül yönetmeliğindeki ilgili maddeye uyulmak koşuluyla aday olabilir.

■ Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş veya adaylıkları ileri sürülmüş bir kişi adaylıktan sonra ölmüş ise, değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül yasal mirasçılarına verilir.

■ Belirli yazılı eserlerle (Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Ödüllerinde yayınlanmış olmalı) ödüle başvuracak veya aday gösterilecek kişinin, bu eserinden (Edebiyat ve Sosyal Bilimler Ödüllerinde kitap olarak); Gazetecilik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Ödüllerinde 10; Karikatür ve Edebiyat Ödüllerinde 8 adet eserin; Televizyon Ödülünde 8 adet USB Bellek’e [video dosyaları MP4 uzantılı (h264 codec), Video Bitrate değeri en az 5000 olmalı] kaydedilmiş eserin, Radyo Ödülünde 8 adet USB Bellek'e (MP3 formatında) kaydedilmiş eserin, (Spor, Radyo ve Televizyon Ödüllerinde 8 adet bilgi yazısının), kişinin aynı sayıda özgeçmiş yazısı ve 2 adet vesikalık fotoğrafı ile birlikte Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliği'ne gönderilmesi gerekir.

■ Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında yabancı dilde yayınlanmış eserle de başvurulabilir. Bu durumda eserle beraber çalışmayı tam olarak anlatmak kaydıyla en az 2, en fazla 5 sayfalık Türkçe özetinin de verilmesi gerekir. Ayrıca aday eser ve Türkçe özetin pdf kopyasının da 1 adet USB Bellek'e kaydedilerek teslimi gerekir.

■ Gazetecilik, Karikatür, Radyo ve Televizyon dallarında, aday kişinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ndeki maddelere aykırı olmaması dikkate alınır.

■ Adaylık için başvurma süresi 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 17.00'de sona erer. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

■Ödül için gönderilen materyaller iade edilmez. Ödül Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Ödülü için "Sağlık Bilimleri Ödülü Başvuru Formu" Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliği’nden” istenebilir.

Başvuru ve bilgi için

Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliği: Basın Müzesi, Divanyolu Cad. No: 76 Çemberlitaş 34122 Fatih / İSTANBUL

Tel: (0212) 513 84 58 – (0212) 519 59 09 Web: www.tgc.org.tr E-Posta: sedatsimaviodulleri@tgc.org.tr