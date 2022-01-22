"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı.

Avukat Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından müvekkili Sedef Kabaş’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde olduğunu ve yanına gittiğini bildirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından, “Sedef Kabaş şu anda Vatan Emniyette gözaltında. İfadesi sabah 10 gibi alınacakmış. Davet edilse gideceği bilinmesine rağmen gece yarısı avukatına bile ulaşamadığı bir saatte gözaltına alınmasının tek bir sebebi var. Korkutmak ve korku toplumu yaratmak.” açıklamasını yaptı.