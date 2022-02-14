Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildi

Katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözleri nedeniyle "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianamede kabul edildi. Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 10 sayfalık iddianamede, Kabaş'ın zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle ise 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

İddianame, gönderildiği İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kabaş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.