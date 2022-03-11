Sedef Kabaş için tahliye kararı

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'ın 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak Kabaş'ın tahliyesine karar verildi. Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçlamasından ise beraatına karar verildi.