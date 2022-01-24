Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz

Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz tarafından nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Kabaş'ın 22 Ocak gece yarısından sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği isnadıyla polisler tarafından gözaltına alınıp İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldüğü ve 3 sayfadan ibaret ifadesinin saat 13.30'da bittiği bildirildi.

Kabaş'ın tutuklanmasının AHİS ve AİHM içtihatları ve Anayasa'ya aykırı olduğu belirtilen dilekçede, Kabaş'ın tahliye edilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğu kaydedildi.

Dilekçede, belgeye dayanmadan bir kişi hakkında "kaçacak", "saklanacak" gibi asılsız iddialarda bulunmanın da iftira ve hakaret niteliği taşıdığı savunuldu.

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret kastıyla bir söz söylemediği iddia edilen dilekçede, "Ancak müvekkilimin sözlerinden büyük bir zorlamayla suç oluşturulmak istenmektedir. Bu isnatlarla sorgulamalar, davalar açılması ve hatta mahkumiyet kararları verilmesi fikir hürriyetinin, ifade hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğurur ki demokratik hukuk devletinde kabulü mümkün değildir." görüşüne yer verildi.

Dilekçede, Kabaş'ın tutukluluğunun kaldırılarak tahliye edilmesi istendi.

AK Parti teşkilatlarından Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu

AK Parti teşkilatları Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu bulundu.

AK Parti İstanbul il teşkilatı üyeleri, bir televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutuklanan Sedef Kabaş ile programdaki diğer konuklar CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçelerinde, Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılması talep edildi.