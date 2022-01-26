Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Bir televizyon programındaki konuşması nedeniyle gözaltına alınan ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, usul ve esas yönünden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına, anayasa ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle tutuklama kararına itiraz etmişti.

Poyraz mahkemeye sunduğu 4 sayfalık itiraz dilekçesinde, Sedef Kabaş’ın adli kontrolle tahliyesine karar verilmesini talep ederek, şu konulara değinmişti:

“Müvekkilimin daha emniyette ifade verdiği saatlerde hâkim ve savcıların bağlı olduğu Hakimler Savcılar Kurulu'nun başında bulunan ve adaletin doğru tecelli etmesi amacıyla tarafsız hareket etmesi gereken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, müvekkilimi açık bir şekilde hedef alarak ‘Adaletin önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır’ diyerek Twitter’da paylaşım yapmıştır. Abdulhamit Gül, bu paylaşımıyla hem Anayasa'yı ve hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni açıkça ihlal ederek, müvekkilim Sedef Kabaş’ın tutuklanması yönünde hâkim ve savcılara tavsiye ve telkinde bulunmuştur.

"Kararı veren hakim 4 yıllık asgari kıdem süresi şartını karşılamıyor"

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun İlke Kararı, 'Kıdem Şartı' başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrası (a) bendine, ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hakimliklerine ‘birinci bölge yerlerde 4 yıl’ asgari kıdemi bulunan hakimlerin müstemiren yetkilendirmesinin yapılacağı belirtilmiştir. 10. Sulh Ceza Hâkimi bu şartı karşılamamaktadır.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Sedef Kabaş hakkında verilen tutuklama kararı usul ve esas bakımlarından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, AİHM içtihatlarına, Anayasa ve yasaya açıkça aykırıdır. Bu nedenle Kabaş'ın adli kontrolle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz.”

"Kuvvetli şüphe gerekçesiyle itirazın reddine"

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi ise tutukluluğa yapılan itirazı reddetti. Mahkeme kararında, "Suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe olduğu ve şüphelinin benzer suçtan daha önceden hakkında yargılama yapıldığı da dikkate alınarak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı kanaatine varılarak itirazın reddine karar verilmiştir." denildi.

Poyraz: Sedef Kabaş'ı özgürlüğüne kavuşturacağız

Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz bu karar üzerine sosyal medya hesabından, "Müvekkilem Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yaptığım itirazı Asliye Ceza Mahkemesi reddetti. Yargı üzerindeki ağır baskıya karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz ve Sedef Kabaş'ı özgürlüğüne kavuşturacağız." dedi.