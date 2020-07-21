Seferihisar'da makilik ve ormanlık alanda yangın
İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 2 helikopter, 4 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi Akkum mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak: AA