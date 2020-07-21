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Seferihisar'da makilik ve ormanlık alanda yangın

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 2 helikopter, 4 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Seferihisar'da makilik ve ormanlık alanda yangın
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. 

Alınan bilgiye göre, Sığacık Mahallesi Akkum mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kaynak: AA

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