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Seferler durdu: İstanbul’da metro ve tramvayda teknik sorun

İstanbul’da toplu ulaşımda sabah saatlerinde yaşanan teknik arızalar, metro ve tramvay seferlerini olumsuz etkiledi. Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ile T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'ndaki arızalar nedeniyle bazı güzergâhlarda seferler durdurulurken, ulaşım alternatif yöntemlerle sağlanıyor.

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Seferler durdu: İstanbul’da metro ve tramvayda teknik sorun
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İstanbul'da hem metro hem de tramvay hattında arıza çıktı. 

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler durduruldu. Yolcuların mağdur olmaması için güzergâhta İETT otobüsleriyle ücretsiz ulaşım sağlanıyor.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı’nda da benzer bir arıza yaşanırken, seferler Topkapı ile 50. Yıl istasyonları arasında normal şekilde devam ediyor. Ancak 50. Yıl ile Mescid-i Selam istasyonları arasında ring seferleri uygulanıyor.

Yetkililer, arızaların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA