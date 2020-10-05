Şefik Gül son yolculuğuna uğurlandı
İnşaat ve müteahhitlik sektörünün duayen ismi Şefik Gül, son yolculuğuna uğurlandı.
İnşaat ve müteahhitlik sektörünün duayen ismi, Gülsan Holding kurucularından Şefik Gül son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara’da evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede vefat eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Gül, Ankara Kocatepe Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Gölbaşı’ndaki Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Pandemi koşullarında sınırlı sayıda katılımcıyla, sağlık kurallarına uyularak gerçekleşen cenaze törenine Gül’ün ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Elazığ eşrafından olan Şefik Gül’ün töreninde, iş ve siyaset dünyasından da çok sayıda isim hazır bulundu.