Şefkat Eli Derneği’nden Gazze’de umut dolu çalışmalar

7 Ekim 2023’te başlayan çatışmalar, Gazze halkının yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırırken, Şefkat Eli Derneği, bölgedeki insani krizle mücadele için büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Dernek, Gazze’deki üç mutfağında günlük 20.000 kişilik sıcak yemek dağıtarak halkın en temel ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca su, gıda, kışlık malzemeler ve sağlık hizmetleri gibi pek çok alanda yardım çalışmalarını sürdürüyor. Gazze’deki zorlu koşullarda umut ışığı olan Şefkat Eli Derneği, yardımlarını kesintisiz bir şekilde ulaştırmaya devam ediyor.

Gazze'ye kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı

7 Ekim 2023’te başlayan çatışmalar, Gazze halkı için yalnızca savaş değil, aynı zamanda bir insanlık dramına dönüştü. Ablukanın ve bombalamaların etkisiyle yaşam koşulları giderek kötüleşirken, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için hayatta kalmak giderek zorlaşıyor. Yıkılan binalar ve sürekli süren saldırılar, bölgedeki durumu "soykırım" seviyesine taşımış durumda. Bu zor koşullar altında Şefkat Eli Derneği, Gazze halkının yaralarını sarmak ve onların yanında olmak için kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı.

Gazze’de 20.000 kişiye günlük sıcak yemek dağıtılıyor

Şefkat Eli Derneği, Gazze’deki üç ayrı mutfağında her gün 20.000 kişilik sıcak yemek hazırlayıp dağıtarak halkın en temel ihtiyacını karşılıyor. Halkın sevinçle karşıladığı bu dağıtımlar, bölgedeki dayanışmanın en somut örneklerinden biri haline geldi. Özellikle döner dağıtımları, halkın yüzünü güldüren bir diğer önemli çalışma oldu.

Temiz su için tankerlerle dağıtım

Gazze’de su sıkıntısı, en büyük sorunlardan biri. Şefkat Eli Derneği, tankerlerle su dağıtarak bu ihtiyacı karşılıyor. Ayrıca çadırkentlerde yaşayanların ihtiyacını kalıcı olarak çözmek için Türkiye Su Kuyusu’nu açarak bölgeye umut ışığı oldu.

On binlerce aileye Battaniye, sünger ve yastık içeren kışlık paketler

Ablukanın etkisiyle zor durumda olan binlerce aileye Battaniye, sünger ve yastık içeren kışlık paketler, Kadınlar ve çocuklara yönelik giyim paketleri, Gıda ve sebze paketleri ve Bebeklere mama ve bez desteği ulaştırılarak, yaşam mücadelesi veren insanların ihtiyaçlarına bir nebze olsun çare olunmaktadır.

5 ayrı çadır poliklinikten oluşan yeni bir hastanenin inşaatına başlandı

Şefkat Eli, Gazze’de sağlık hizmetlerini iyileştirmek için de önemli adımlar atıyor. Dar Al-Salam Hastanesi’ne güneş paneli sistemi kurarak, bölgedeki enerji ihtiyacını karşılamayı başardı. Ayrıca, 5 ayrı çadır poliklinikten oluşan yeni bir hastanenin inşaatına başlayarak, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olmasını hedefliyor.

Karakaya: Bu trajedi karşısında sessiz kalmamız mümkün değildi

Dernek Başkanı Recep Karakaya, Gazze’ye yönelik yardımların önemine değindi: “Gazze’de yaşanan bu trajedi karşısında sessiz kalmamız mümkün değildi. Şefkat Eli Derneği olarak, kardeşlerimize ulaşmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Sadece bugün değil, yarın da onların yanında olacağız. Çocukların gülümseyebildiği, ailelerin huzurla yaşayabildiği bir Gazze için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Bizler, insanlık adına hareket ediyoruz ve dayanışmanın sınır tanımadığına inanıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz.''