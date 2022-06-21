Sefo, sahneden indirildi

Sefo adıyla bilinen rapçi Seyfullah Sağır, Bodrum’daki konserinde gece 00.30’da sahneden indirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı videolu paylaşımda karara tepki gösteren ünlü rapçi, "Arkadaşlar saat 00.30, Bodrum’dayız ve ben valiliğin talimatıyla sahneden indirildim. Bu ülkede gerçekten çok sıkıldım. Böyle bir şey olamaz ya. Saat 00.30 ya 01.00’e kadar değil miydi? Saçmalık bu saçmalık. O kadar insan geldi buraya bekledi. Yarım saat vaktimiz yok mu şarkı çalabilmek adına? Neden ya neden? Ne istiyorsunuz anlamadım." ifadelerini kullandı.

Sefo, Twitter'dan da, "Bizi bu ülkeye küstürmeyin ya." ifadesini kullandı.

Pandemi sürecinde 00.00 olan müzik yasağı gece 01.00’e kadar uzatılmıştı.