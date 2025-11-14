Şehidin eşinden anlamlı uğurlama: Eşinin montuyla son görevini gerçekleştirdi

Geçtiğimiz Salı günü Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş için kalkan ve Gürcistan hava sahası yakınlarında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait ‘C130’ model askeri nakliye uçağında şehit olan Nihat İlgen’in naaşı, Ankara’da yapılan törenin ardından Kayseri’ye getirildi.

Şehidin eşinden anlamlı veda

Kalemkırdı Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından düzenlenen cenaze merasimi sonrasında İlgen, Kartal Şehitliği’nde törenle toprağa verildi. Şehidin naaşı dualar eşliğinde defnedilirken, annesi ve babası Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen’in askeri montunu giyen eşi Ülkü Öztürk İlgen de eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Çok sayıda siyasetçi ve bürokrat cenazeye katıldı

Cenaze törenine; Vali Gökmen Çiçek, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluş yöneticileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, şehidin aile bireyleri, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.