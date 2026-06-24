Şehir Hatları yaz tarifesine geçiyor: Gece seferleri ve mehtap turları başlıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, 29 Haziran itibarıyla yaz tarifesine geçecek. Yeni tarife, 6 Eylül 2026 tarihine kadar uygulanacak.

İstanbul'da 175 yıldır deniz ulaşımı hizmeti veren Şehir Hatları, toplam 32 hatta faaliyet gösterirken yılda yaklaşık 40 milyon yolcu taşıyor. Yaz tarifesi döneminde de seferler kesintisiz devam edecek ve günlük ortalama 839 sefer düzenlenecek.

Gece seferleri devam edecek

Yaz dönemi boyunca gece seferleri de sürdürülecek. Bostancı-Adalar ring hattında her gün gece seferleri yapılırken, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında ise cuma ve cumartesi geceleri düzenlenen seferler devam edecek.

Adalar hattında yoğun sezon

Yaz aylarında yoğun talep gören Adalar hatlarında da seferler artırılmış kapasiteyle sürdürülecek. Tuzla-Pendik-Adalar, Maltepe-Adalar, Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Adalar ring hattı ile Büyükada-Sedef Adası hattı yaz sezonunda hizmet vermeye devam edecek.

Mehtap turları yeniden başlıyor

Şehir Hatları'nın geleneksel hale gelen mehtap turları da yaz sezonuyla birlikte yeniden başlayacak. Her cumartesi düzenlenecek turlar kapsamında İstanbullular Boğaz'ı ay ışığında gezme imkânı bulacak. Vapur Müzisyenleri de canlı performanslarıyla etkinliklere eşlik edecek.

Mehtap gezileri Bostancı-Kadıköy-Eminönü-Üsküdar-Beşiktaş-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı hattında gerçekleştirilecek.

Boğaz turları ve deniz taksiler hizmette

Yıl boyunca düzenlenen Boğaz turları da yaz döneminde devam edecek. Uzun Boğaz Turu ve Kısa Boğaz Turu her gün düzenlenirken, resmi tatil ve bayram günlerinde Kısa Boğaz Turu günde iki kez yapılacak.

Öte yandan 7 gün 24 saat hizmet veren Deniz Taksiler de yaz sezonunda İstanbulluların ulaşım ihtiyaçlarına hizmet vermeyi sürdürecek. Tarife detaylarına Şehir Hatları iskeleleri, internet sitesi, mobil uygulama, sosyal medya hesapları ve Alo 153 üzerinden ulaşılabilecek.