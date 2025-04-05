Şehir şehir şarj istasyonu raporu: İstanbul zirvede, İzmir beşinci sırada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde elektrikli araçlara olan ilginin her geçen gün arttığını ve bu talebe paralel olarak şarj altyapısının da hızla büyüdüğünü açıkladı. Uraloğlu, 2025 yılı Şubat sonu itibarıyla ülkede toplam 11 bin 37 elektrikli araç şarj istasyonunun bulunduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, elektrikli araç kullanımının Türkiye’de hızla yaygınlaştığını, bu gelişmeye eş zamanlı olarak şarj altyapısının güçlendiğini belirtti. Elektrikli araçların karbon emisyonunu azaltarak enerji verimliliğini artırdığını kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümün hem bireysel ulaşım hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Elektrikli araç sayısı 208 bini aştı

2024 Şubat ayında Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 93 bin 973 olduğunu hatırlatan Uraloğlu, bu sayının 2025 Şubat itibarıyla yüzde 121 artışla 208 bin 6’ya ulaştığını bildirdi.

“Bu yılın Şubat ayında 10 bin 324 elektrikli araç satıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 4 bin 713’tü. Yüzde 119’luk bir artışla satışlar iki kattan fazla arttı” diyen Uraloğlu, Türkiye’nin artık elektrikli araçları güçlü şekilde benimsediğini vurguladı. Toplam otomobil satışları içinde elektrikli araçların payı yüzde 5,7’den yüzde 13,6’ya yükseldi.

28 bin şarj soketi, 11 bin şarj istasyonu

Elektrikli araç sayısındaki artışa paralel olarak şarj soketi sayısı da önemli ölçüde arttı. 2024 Şubat’ta 15 bin 335 olan şarj soketi sayısı, bu yılın aynı ayında 28 bin 159’a çıktı.

Şarj altyapısının ülke geneline yayıldığını belirten Uraloğlu, şarj istasyonlarının yüzde 70’inin şehir içinde, yüzde 30’unun ise şehirler arası yollarda bulunduğunu aktardı. “Bu, sadece büyükşehirlerde değil, Anadolu’nun pek çok noktasında da elektrikli araçların kullanılabilirliğini artırıyor” dedi.

İstanbul ilk sırada, Ankara ve Antalya takip ediyor

İller bazında en fazla şarj istasyonuna sahip olan şehirlerin dağılımı da paylaşıldı. İstanbul, 2 bin 784 istasyon ile ilk sırada yer alırken, onu Ankara (1.213), Antalya (732), Bursa (532), İzmir (504) ve Konya (281) takip etti.