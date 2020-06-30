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Şehir Üniversitesi öğrencileri, Marmara'ya aktarılacak

YÖK, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin, garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdi.

Şehir Üniversitesi öğrencileri, Marmara'ya aktarılacak
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Yükseköğretim (YÖK) Genel Kurulunun, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin garantör üniversite Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar verdiği bildirildi.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmasına YÖK Genel Kurulunun bugünkü toplantısında karar verildiği belirtildi.

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