Şehirlerarası seyahat yasak mı? Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının ayrıntıları

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok alanda kısıtlamalar mevcut. Bunlardan biri de şehirlerarası seyahatler. Bu noktada uçak ya da otobüs ile seyahat edecekler için ayrı, özel araçları ile seyahat edecekler için ayrı uygulamalar söz konusu.

İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesinde, seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edileceği duyurulmuştu. Buna göre sokağa çıkma yasağı olan illerde ve günlerde seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan gruplardan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar şehirlerarası seyahatleri için izin almaları gerekiyor. Diğer vatandaşlar ise uçak ve otobüs biletleri ile seyahatlerini gerçekleştirebiliyor. Öte yandan şehirlerarası özel araçla seyahat edecek vatandaşların ise izin alması gerekiyor.

Bu kapsamda yolculuk edecek vatandaşlar seyahat izin belgesini ALO 199 ya da e-Devlet üzerinden alabiliyor. Düzenlenen seyahat izin belgeleri tek yön için 36 saat, gidiş-dönüş halinde ise 72 saat geçerliliğini koruyor.