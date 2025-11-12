Şehitlerin kimlikleri belli oldu

Şehit askerlerin kimlikleri belli oldu
Dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu.
Dün Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan dört motorlu turboprop askeri nakliye uçağı Lockheed C-130 Hercules, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.
Milli Savunma Bakanlığı, şehit olan 20 askerin kimliğini açıkladı.
Bir taziye mesajı yayınlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askerî kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
Yetkililer tarafından şehitlerin ailelerine şehadet haberi verildi.
Şehit askerlerin kimlikleri şöyle:
- Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz
- Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
- Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
- Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
- Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
- Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın
- Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
- Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Ümit İNCE
- Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
- Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız