Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç toprağa verildi

Şehit Enes Koç için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı camiye getirilirken, babası Cemalettin Koç, annesi Emine Koç, dayısı Ahmet Deniz, kardeşleri Taha Yasin ve Mehmet burada taziyeleri kabul etti.

Muharip Gaziler Derneğinin davetlisi olarak Mersin ve Adana'nın kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Türkiye'ye gelen bir grup Azerbaycan askeri de törene katıldı. Azerbaycan askerleri, törende her iki ülkenin bayraklarını ellerinde taşıdı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehidin yakınları katıldı.

Namazın ardından şehit Koç'un naaşı Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahla Kuvvetlerinin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da çelenk gönderdi.