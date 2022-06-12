Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi

Hakkari'den askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini, burada babası Cemal, annesi Hatice, düğün hazırlığı yaptığı eşi Düriye ve yakınları ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile diğer yetkililer karşıladı.

Şehidin uçaktan indirilişi sırasında yakınları güçlükle ayakta durdu.

Şehidin resmi nikah kıydırdığı ve Kurban Bayramı'ndan sonra düğün hazırlığı yaptığı eşi Düriye Yıldırım, tabuta sarılarak, "Ömer'im ben seni gülerek karşılıyorum. Kavuştuk Ömer, güzel emanetlerin bende Ömer'im. Vatan sağ olsun, şehadetin kabul olsun." diye gözyaşı döktü.

Düğünlerine 29 gün kaldığını söyleyen Yıldırım, "Bak arkadaşların geldi, senin de böyle üniforman vardı. Bak ne kadar çok sevenin varmış. Ben düşman sevindirmem. Rabb'im oradakilere zeval vermesin. Eşimin kanını yerde koymasınlar, benim içim rahat eder. Rabb'im şehadetini kabul etsin. Beni Ömer'in bu gururu ayakta tutuyor." dedi.

Köy meydanına getirilen şehidin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından bir süre top arabasıyla taşındı. Bu sırada şehidin eşi Düriye ve annesi Hatice, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Yıldırım'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.