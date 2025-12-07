Şehit Üsteğmen Ali Kablan için gözyaşlarıyla veda

Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Korkut İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan, evli ve bir çocuk babası Üsteğmen Kablan, tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu başından ağır yaralandı. Kaldırıldığı Korkut Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Kablan için ilk tören İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlendi.

Törende özgeçmişi okunarak dualar edildi, ardından naaşı askeri törenle Çorum’a gönderildi.

Çorum’daki Akşemsettin Camii’nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazına; şehidin eşi Elif Kablan, 4 yaşındaki kızı Asya Kablan, babası Ömer Kablan, annesi Sultan Kablan ve protokol üyeleri katıldı.

Törenin ardından Üsteğmen Kablan, Hıdırlık Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi.