Şehit Uzman Çavuş Onur Doğan toprağa verildi

Şehit Doğan için memleketi Kızılcahamam'ın Berçinçatak Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, eski bakanlar ile diğer ilgililer katıldı.

Şehidin ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı.Top arabasıyla Berçinçatak Mezarlığı'na getirilen şehidin cenazesi burada defnedildi.