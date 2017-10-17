Şehitler için Hakkari'de tören
Dün PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda şehit olan 4 askerin cenazesi memleketlerine uğurlandı.
Dün Hakkari Çukurca ve Kuzey Irak'taki Zap bölgesinden 4 şehit haberi geldi. İlk olarak Çukurca ilçesi Irak sınırında askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından yola döşenen el yapıcı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Daha sonra Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde süren operasyon sırasında yaşanan çatışmada 2 asker şehit düştü. Şehit düşen askerler için bugün Hakkari'de tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende şehitler Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer, Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın, Piyade Uzman Çavuş Adem Gezer ve Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.
Şehitler Sezer (Bolu), Aydın (Osmaniye), Gezer (Erzurum) ve Arıkan'ın (Eskişehir) cenazeleri memleketlerine uğurlanmak üzere helikopterle Van'a gönderildi.
Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kamu kurum ve kuruluş amirleri, asker ve polisler katıldı.
Kaynak: AA