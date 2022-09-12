Şehitlerin cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi

Değirmenli beldesindeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, belde meydanına getirildi. Şehidin annesi Hanife, babası Mustafa ve kardeşi Mevlüt, törende gözyaşı döktü.

Bu sırada "şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar atıldı. Şehidin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrasında belde mezarlığında defnedildi.

Törene Vali Mustafa Koç, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan Osmaniye'de toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın cenazesi ise memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehit Kalkan'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Yusuf ve eşi Gül Kalkan ile yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Erdinç Yılmaz, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törene 3 aylık kızları Yaren ile katılan şehidin eşi Gül Kalkan ve baba Yusuf Kalkan, üzüntü yaşadı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kalkan'ın naaşı, Osmaniye Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.

Şehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl Tokat'ta toprağa verildi

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Ağıl'ın naaşı annesinin evine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Turhal Belediyesi önünde hazırlanan alana taşındı. Burada şehidin babası Ziya Ağıl, annesi Nuran Yıldız ve yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Ağıl'ın cenazesi burada, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'a defnedildi.

Cenaze törenine, Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Yücel Bulut, Kadim Durmaz, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin amca oğlu Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl da 27 Haziran 2017'de, Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 35 yaşında şehit olmuştu.