Şehitlerin kimlikleri belli oldu! Şehit olan polislerin ismi nedir? İşte isim listesi...

Emniyet güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonları sürerken, Yalova'da gerçekleştirilen bir operasyonda çatışma çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabaha karşı bir adrese düzenlediği operasyonda, çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, çok sayıda güvenlik görevlisi ise yaralandı.

Operasyonun ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şehit olan polislerin kimliklerini paylaştı.

Yerlikaya, Yalova'daki saldırıda İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit'in şehit olduğunu bildirerek, emniyet teşkilatına ve şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.