Şehrin tek ormanı için santim santim devriye: Komandolar yangın nöbetinde!

Türkiye’nin birçok yerinde çıkan orman yangınlarında ormanlık alanlar küle dönerken, Aksaray’da da jandarma ekipleri şehrin tek ormanlık alanı olan Hasan Dağı’nda yangına karşı teyakkuza geçti.

Hem gece hem gündüz ormanlık alanda devriye atan jandarma komandolar, ellerindeki dürbünlerle metrelerce uzağın izini sürüp dron ile de havadan devriye atıyor.

Santim santim denetim

Karadan adeta santim santim yürüyerek hem insanların hem de cam gibi materyallerin neden olabileceği yangınlara yönelik yönelik denetim yapılıyor.

Cam gibi materyaller ekiplerce toplanarak ormandan alınırken, ormanlık alanda bulunan vatandaşlar da uyarılıyor.

Her 10 metrede yere çöküp ormanlık alanda gözlem yapan komandolar denetimlerini gece gündüz olmak üzere değişimli olarak sürdürüyor.

Hasan Dağı’nda komando timlerini gören vatandaşlar ise jandarmaya teşekkür ediyor.