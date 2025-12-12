Google Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi

Kolon kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın entübe edildiği öğrenildi.

Manisa Şehir Hastanesi'nde, kanseri tedavisi gören Şehzadeler ilçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle klinik durumu ağırlaşan Durbay'ın entübe edildiği öğrenilirken hastaneden yeni açıklama geldi.

Klinik durumu ağırlaştı entübe edildi

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir."

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yoğun bakıma kaldırıldı
Kaynak: HABER MERKEZİ
