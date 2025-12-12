Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi
Kolon kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın entübe edildiği öğrenildi.
Manisa Şehir Hastanesi'nde, kanseri tedavisi gören Şehzadeler ilçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine yoğun bakıma alınmıştı.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle klinik durumu ağırlaşan Durbay'ın entübe edildiği öğrenilirken hastaneden yeni açıklama geldi.
Klinik durumu ağırlaştı entübe edildi
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir."