Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay sağlık durumu nasıl? Durbay'ın hastalığı ne, neden yoğun bakıma alındı?

Kanser tedavisi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kan değerlerinde yaşanan düşüş nedeniyle Durbay'ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettirilmesine karar verildi. Doktorlar, ölçümlerin ardından tedbir amaçlı kan takviyesi yapılmasına karar verdi.

"Başkanımızın genel durumu iyi"

Şehzadeler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, Başkan Gülşah Durbay'ın sağlık durumunun olumlu olduğu belirtildi. Tedavisinin ardından Durbay'ın taburcu olacağı ifade edildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere bir süredir kanser tedavisi gören Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesine gitmiş, doktorların uygun görmesiyle de tedavisinin daha iyi sürdürülebilmesi için gözlem amaçlı olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Başkanımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavisinin ardından daha sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edilecektir.

Gerekli olması durumunda bilgilendirmelerin tarafımızca yapılacağını belirtiyor; resmi açıklama olmadan hiçbir spekülasyona itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

"Sağlık durumu çok daha iyiye gidiyor"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gülşah Durbay'ın tedavisinin iyiye doğru gittiğini ve kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığını ifade etti.

Dutlulu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın tedavisinin kontrol amaçlı yoğun bakımda devam ettiğini öğrendim. O çok güçlü bir kadın… Sağlık durumu çok daha iyiye gidiyor. Bu süreci de atlatacağına yürekten inanıyorum. En büyük dileğimiz Gülşah Başkanımızı yeniden aramızda görmek."

Gülşah Durbay kimdir?

Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Eğitim sürecine Manisa’da başlayan Durbay, 2011’de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden, 2024’te ise Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ayrıca Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi-finans alanında doktora eğitimine adım attı.

Mesleki yaşamında gıda sektörünün önde gelen uluslararası şirketlerinde farklı yönetim pozisyonlarında görev alan Durbay, kurumlara gıda güvenliği, iş sağlığı, kalite yönetimi ve strateji konularında danışmanlık hizmeti verdi. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlayan Durbay, 2014’te İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı; 2015-2020 yılları arasında ise iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında Şehzadeler Belediye Başkanı olarak seçilen Durbay, böylece Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı unvanını aldı.