SEİS Başkanı Demir: Yanlış uygulamalar canımızı yakıyor

26 Mart 2020

Mehmet KAYA

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, bir maske firmasının yarattığı sorunun sektörün tamamını baskı altına alan bir süreci başlattığını belirterek, “Sürecin başından beri Sağlık Bakanlığı ile entegre çalışıyoruz ama son birkaç gündür yanlış uygulamalar canımızı yakıyor.” dedi.

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Metin Demir, sağlık endüstrisinin maskeden ibaret olmadığını söyledi. Türkiye’de üreticilerin tamamının bu süreçte başından beri devletle çalıştığını belirten Demir, ilk başlarda maske ile başlayan sorunun kaynağının saptanarak gerekli önlemin alındığını, sektörün düzgün firmalarının da bu sürece destek olduğunu belirterek, “Bu süreçte maskeyle başlayan olumsuz manipülasyonlar bütün sektördeki firmaların üzerine kaldı. Çok çeşitli ürün üreten firmalar, bayiler bayiler 7-24, çalışıyor. İyi kötü ayırt edilmeli. Son birkaç gündür yanlış uygulamalar canımızı yakıyor. Duruşunu bozmayan firmanın kapısında polis var. Panik havası bizi mahvediyor. Sakin olsunlar çözülemeyecek sorun yok. Ülkede üretim sorunu tedarik sorunu varsa o çözülsün. Biz üretiriz, üretemediğimizi de yurt dışından getiririz. Hangi noktaya ne istiyorlarsa o noktaya ürünü göndeririz. Gönderemezsek operasyon yapsınlar” dedi.

Demir, sektörün ciddi sorunları olmasına rağmen bu süreçte hiçbirini gündeme getirmediklerini, sadece ihtiyacı karşılamaya odaklandıklarını ve bunu yaparken de Bakanlık ve diğer kamu kurumlarıyla birlikte hareket ettiklerini belirterek, sadece üretime odaklandıklarını vurguladı.

Sektörün kayıtlı, düzgün üretim yapan firmalarının devletle tam entegre bir şekilde salgının ilk günlerinden itibaren çalıştığını belirten Demir, Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşmalarla 80 kuruşa maske, 24 TL’ye tulum tedarik edildiğini, koruyucu gözlükte de anlaşmaların sağlandığını belirtti.

Sonradan ortaya çıkan ve kendilerinin de nereden çıktığını bilmediği bir maske firmasının yarattığı sorun nedeniyle sektörün köklü firmalarına baskına başlandığını belirten Demir, “Maske üretimi için yaşanan süreçte bazı firmalar türedi. Nasıl türediğini bile bilmiyoruz. Sektörle yakından uzaktan ilgisi yok. Stok, fahiş fiyat uygulamalarını yapanlar bunlar. Bunlara karşı devletimizin yanındayız, tam mücadele istiyoruz” diye konuştu.