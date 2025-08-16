Şeker-İş’ten şekerli gıdalara karşı bakanlık çalışmalarına destek

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının şekerli gıdalarla ilgili yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Gök, toplum sağlığını korumaya yönelik atılan adımların önemli olduğunu vurguladı.

“Fruktoz şurubu sağlık sorunlarına yol açıyor”

Gök, pek çok üründe talimatlara aykırı biçimde kullanılan mısır şurubu, nişasta bazlı şeker ve fruktoz şurubu tatlandırıcıların ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu belirterek, “Bu nedenle birçok Avrupa ülkesinde kullanımlar sıfır noktasına indirilmiştir” dedi.

Bakanlıkların düzenlemelerine destek

Tarım ve Orman Bakanlığının içeceklerde “şekersiz” ifadesinin kullanımına ilişkin düzenlemesinin 1 Ağustos’ta yürürlüğe girdiğini hatırlatan Gök, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun da tüm şekerli gıdalarla ilgili ortak bir çalışma yürüttüklerini açıklamasını anımsattı. Gök, “İki bakanlığımızın bu çalışmalarını takdir ediyoruz. Şeker-İş olarak her zaman destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“Çocukların damak tadı geri dönülmez biçimde değişiyor”

Son yıllarda piyasada hızla artan fruktoz şurubu katkılı içecek ve atıştırmalıkların “şekersiz” veya “diyet” etiketleriyle ebeveynleri yanılttığını kaydeden Gök, bu durumun özellikle ilkokul çağındaki çocukların damak tadını ve metabolik alışkanlıklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Çözüm önerileri

Gök, toplum sağlığı için alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

* Okullarda fruktoz şurubu katkılı yiyecek ve içeceklerin satışı yasaklanmalı.

* Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının işbirliğiyle denetimler artırılmalı ve sonuçlar kamuoyuna açıklanmalı.

* Uygun olmayan ürünlere yönelik cezai yaptırımlar artırılmalı, satışları yasaklanmalı.

* Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatı, zorunlu sektörler dışında sınırlandırılmalı ve denetimleri sıkılaştırılmalı.

Gök, uzun yıllardır bu konunun toplum sağlığı açısından önemine dikkat çektiklerini ve bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.