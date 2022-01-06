Şeker'den köprü geçiş ücretlerine tepki: Bir ambulansın gidiş ve dönüşü için 2 bin 90 TL ödenecek

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine tepki gösterdi. Şeker, kamu araçlarının dahi ücret ödediğini belirterek köprü ve otoyolların kamulaştırılması çağrısında bulundu.

Şeker'in açıklaması şöyle:

"Ambulansların bile Osmangazi köprüsünü kullanırken ücret ödediğini bütçe görüşmelerinde dile getirmiştim. Bakan verdiği yanıtta, sadece ambulansların değil polis, askeri araç, jandarma, itfaiye gibi tüm kamu araçlarından köprü geçiş ücreti alındığını itiraf etmiş oldu. Geçen sene bir ambulans köprüden 236 TL ücret ödemeden geçemiyordu. Yeni açıklanan zamlarla birlikte ambulansların Osmangazi köprü geçiş ücreti 295 TL oldu. Geçtiğimiz yıl 42 dolar yüzde 8 KDV ile her bir araç geçişi için müteahhite toplam ödenen ücret 336 TL’ydi. Bu maliyet bu sene yüzde 94 artışla neredeyse ikiye katlandı. 2020 için otomobil geçiş ücreti kur garantisine ilave olarak yaklaşık yüzde 6,8’lik ABD enflasyonu da milletin sırtına bindirilerek 48,5 dolara çıktı.

"Milletin kesesinden alınıp müteahhide ödenecek"

Yılın başında açıklanan ilk dolar 13,46 TL. Yani geçen her bir otomobil için müteahhide toplamda 653 TL ödenecek. Bunun 184,5 TL’si köprüden geçenden 468,5 TL’si ise köprüden geçmeyenlerin kesesinden devletin hazinesinden ödenecek. Bu geçiş hesaplamaları araçların aks sayısı ve uzunluğuna göre de değişecek. Sözleşmede ambulanslar için otomobillerin 1,6 katı hesap yapıldığında ambulans geçişlerinden 77,6 dolar müteahhite ödenecek Bu da 1.045 TL yapıyor. Bunun, 295 TL’sini ambulans öderken 750 TL’si Hazine’den yanı milletin kesesinden alınıp müteahhite ödenecek. Bir ambulansın gidiş ve dönüşü için müteahhite toplam 2 bin 90 TL ödenmiş olacak. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, askerinin, polisinin, itfaiyesinin, ambulansının vatandaşının devletin toprakları üzerine yaptırılan köprülerden, yollardan kamu araçlarının dahi ücretsiz geçememesi, fahiş ücretler ödetilmesi kabul edilemez. Tüm köprüler, otoyollar bir an önce kamulaştırılmalıdır."