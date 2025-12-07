Sektör temsilcileri kural ihlaline dikkat çekip çağrı yaptı: Elektrikli scooterlara plaka gelsin!

"Elektrikli Scooter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile elektrikli scooter işletmeciliğinde güvenlik ve denetim standartları, yeniden belirlendi. Bu kapsamda, elektrikli scooterlerin seri, plaka, ID (kişisel kimlik numarası) ve konum bilgilerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının otomasyon sistemi U-Net'e işlenmesi zorunluluğu getirildi.

Coğrafi çitleme (scooterlerin mobil uygulamalarına entegre edilerek, hız ve bölge sınırlamalarının, yazılım üzerinden otomatik yapılması) ve yasaklı bölgelere, elektrikli scooterlerin girmesi halinde de bazı tedbirler alındı ve işletmeciler, yasaklı bölgeler için sistem üzerinden otomatik sınırlama getirmekle yükümlü kılındı. Bu doğrultuda, scooter kullanımı sırasında, yasaklı bölgelere girilmesi halinde sesle uyarı verilmesi şartı konuldu.

Ayrıca Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), il veya ilçe trafik komisyonlarınca belirlenen hız sınırları, scooter işletmecileri için bağlayıcı olarak belirlenirken, sahaya çıkarılacak elektrikli scooterlerin en az yüzde 30'unun, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmiş işletmelerin, Türkiye'de ürettiği araçlardan temin edilmesi zorunlu oldu.

Sektör temsilcileri, bu araçlara plaka zorunluluğu da getirilmesi önerisinde bulunuyor.

"Plaka olmadığı için ceza yazılamıyor"

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, en belirgin değişikliğin, coğrafi çitleme tanımında olduğunu söyledi.

Elektrikli scooter kullanıcılarının, bu sayede belirli bir alan içinde bulunacağını aktaran Şahin, yönetmelikte yapılan değişikliklerin son derece olumlu olduğunu dile getirdi. Şahin, elektrikli scooter kullanıcılarının, trafikteki güvenlik ayağının eksik kaldığına dikkati çekerek, bisiklet ve scooter kullanıcılarının aynı kapsamda değerlendirildiğini hatırlattı.

scooterler için plaka takılmasının, zorunlu hale getirilmesi önerisinde bulunan Şahin, "Plaka olmadığı için kullanıcılara ceza yazılamıyor ve hatalı davranışlar devam ediyor." dedi. Şahin, iki tekerlekli araçların kullanımı konusunda çok ciddi eğitim verilmesi ve uyarılarda bulunulması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şerit izleme ve manevra konusunda otomobilden farkı yok"

"Bu araçların, şerit izleme ve manevra kuralları konusunda otomobilden farkı yoktur. Araçların, sağından ve aralarından gitmeleri yasak ve tehlikelidir. Aynı şeritte ikiden fazlasının, yan yana gitmesi yasaktır. scootera iki kişinin binmesi yasak ve çok risklidir. Bu konularda, trafikte ciddi şekilde kural ihlalleri mevcuttur."