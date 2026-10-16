Sel felaketinde can kaybı 4'e yükseldi: Kayıp 3 kişi aranıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına yol açtı. Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Ayazağa'da incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Çiftçi: 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanı Çiftçi, selin ardından kayıp ihbarında bulunulan vatandaşlara yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kayıp olarak aranan kişilerden birinin kendiliğinden geri döndüğünü aktaran Çiftçi, "4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor. Birisi kendisi çıkıp geldi. Diğer vatandaşlarımızın aranması devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları sürüyor." dedi.

Çiftçi, ilk etapta 5 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldığını, bunlardan birinin telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle kendisine ulaşılamadığını ve daha sonra geri döndüğünü söyledi.

İstanbul'da 9 bin 850 ihbar alındı

Meteorolojik uyarılara ilişkin bilgi veren Çiftçi, 14 Ekim'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 42 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarı yayımladığını hatırlattı.

Uyarıların ardından ekiplerin sahada görevlendirildiğini belirten Çiftçi, riskli bölgelerde yaklaşık 60 bin personelin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İstanbul genelinde 9 bin 850 ihbar alındığını açıklayan Çiftçi, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çiftçi, yaşanan afetin büyüklüğüne dikkat çekerek, "1942 yılından beri yaşanan en büyük sel felaketini yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu vurgulayan Çiftçi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum: Kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Ayazağa'daki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, kayıp vatandaşlara yönelik arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Selden etkilenen bölgelerde hasarın giderilmesi ve benzer afetlerin yeniden yaşanmaması için kalıcı çözümler üzerinde çalışacaklarını ifade eden Kurum, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli adımların atılacağını söyledi.