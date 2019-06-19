Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

19 Haziran 2019

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Araklı ilçesindeki sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Burada 4-5 gün önce ciddi yağmur yağdığına işaret eden Soylu, "Bunun üzerine gerek DSİ gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de Araklı Belediyesi ekipleri burada çalışıyorlardı. Tam da öğle molası verdikleri zaman dilimi içinde, hemen karşıda bir bakkal diyebileceğimiz, köy bakkalı diyebileceğimiz bir yerde yemek yerken, istirahat ederken sel onları burada yakalamış oldu." dedi.

Soylu, 4 kullanılmakta olan, 3 de yarı kullanılan ama içinde kimsenin bulunmadığı bina olmak üzere toplam 7 binayı selin yerinden sökerek götürdüğünü ancak temellerinin kaldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"İş makineleri, ağır iş makineleriyle arama kurtarma çalışmaları sabah başladı tekrar çünkü arazi ve alanı taradı arkadaşlar, taramaya hala devam ediyorlar. 280 arama kurtarma ekibimiz jandarmadan AFAD'a kadar, AKUT'a kadar arama kurtarma ekipleri şu anda bu hatta boylu boyunca aramaları devam ettiriyorlar."

Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmalarında köpeklerin de kullanıldığını belirterek, "Ama toprak mil olduğu için belli noktaların altını arama kurtarma köpeklerimiz hemen hissedemiyorlar. Onun için bir taraftan arama kurtarma timlerimiz, araç gereçlerimiz yoğun çalışma ortaya koyuyorlar." ifadesini kullandı.

Soylu, gerek hasarlar gerekse vatandaşın kayıplarının tazminiyle ilgili gerekli müdahalenin hemen bugün itibarıyla gerçekleştiğini belirtti.

Bulundukları bölgede yer alan okula değinen Soylu, "Bu okulun alt katları ciddi biçimde etkilenmiş durumda. Onun için buradaki hasarın tamamen karşılanması konusunda arkadaşlarımız tespitleri yapıyor, yapacaklar. Vatandaşlarımızın da bu konudaki hasarları tespit edilecek ve gereği yerine getirilecektir." ifadesini kullandı.

Yaşanan afetten ötürü "geçmiş olsun" ve baş sağlığı dileklerini yineleyen Soylu, "Tabii bu coğrafyanın kendine ait heyelanları, sel baskınları oluyor ve bunlara ait tedbirler de sürekli alınmaya çalışılıyor ama en tepeden gelen bir selin, daha doğrusu kopmanın, heyelanın oluşturduğu böyle bir felaketle karşılaştık." diye konuştu.

Bakan Soylu, olayın meydana geldiği andan itibaren Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, bir müddet sonra da kendisinin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile olay yerine geldiklerini anımsatarak, "Bu konularda doğayla mücadele etmek değil, doğayla savaşmak değil, bazen onun arzu ettiği şekilde de davranmak belki de bizim yapmamız gereken tedbirlerimizi de alarak." değerlendirmesinde bulundu.

Araklı-Bayburt kara yolunda incelemelerde bulunuldu

Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda incelemelerde bulundu.

Araklı ilçesindeki sel ve heyelanın ardından dün gece kente gelen Soylu ve Pakdemirli, Yeşilyurt ve Çamlıktepe mahallelerinin ardından, hasar gören Araklı- Bayburt kara yolunda da incelemede bulundu.

Bölgede devam eden çalışmaları yakından takip eden Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda yürütülen çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'ye, incelemelerde AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.

Soylu ve Pakdemirli, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek onlara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA