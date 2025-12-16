Selahattin Aydın kimdir? Aydın neden gözaltına alındı?

Sabah saatlerinde Gain Medya'yı da bünyesinde bulunduran Anahat Holding'e yasa dışı bahis ve örgüt suçlamasıyla operasyon yapıldı. 3 kişi gözaltına alınırken holdingin sahibi Selahattin Aydın da bu isimler arasında yer alıyor. Güne damga vuran gelişmenin ardından "Selahattin Aydın kimdir" sorusu pik yaptı.

Selahattin Aydın kimdir?

Selahattin Aydın, Anahat Holding A.Ş.’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. İş hayatına 1982 yılında başlayan Aydın, kariyerinin ilk dönemlerinde kamu kurumlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Eğitimini yurt dışında tamamlayan Selahattin Aydın, Newport University’den yüksek lisans derecesi aldı. 2022 yılında merkezi İstanbul Ataşehir’de bulunan Anahat Holding’i kuran Aydın, enerji, kıymetli madenler ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren grubun yönetimini üstlenmektedir.

21 Şubat 2025 tarihinde GAİN Medya’nın Anahat Holding tarafından satın alınmasının ardından, platformun yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürütmeye başladı.