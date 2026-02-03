Selahattin Demirtaş çıkacak mı? Demirtaş tahliye olacak mı?

Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'da tutuklandı. 9 yıldır cezaevinde bulunan Demirtaş ile ilgili AİHM kararı yer alırken zaman zaman MHP lideri Devlet Bahçeli de açıklamalar yapıyor. Bugün yine Bahçeli Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde bir çıkış yaptı. Bir kez daha "Selahattin Demirtaş çıkacak mı" sorusu hızlandı.

Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı?

Selahattin Demirtaş ile ilgili tahliye kararı verilmiş değil. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye vurgusu yaparak "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir" dedi.

Hükümet kanadından henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.