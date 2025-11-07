Selahattin Demirtaş çıktı mı? Demirtaş tahliye mi oldu, ne zaman çıkacak?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılından bu yana hapiste... Demirtaş, 42 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş durumda... Son günlerce sıcak gelişmeler yaşanırken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" demesi "Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak" sorusunu hızlandırdı.

Selahattin Demirtaş tahliye oldu mu?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş henüz hapisten çıkmış değil. Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulu bulunuyor. Avukatları Demirtaş'ın tahliyesi için başvuruda bulundu. Mahkemenin nasıl bir karar vereceği merak konusu...

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Türkiye’nin yaptığı itiraz başvurusunu değerlendirdi. Mahkeme, dosyanın yeniden incelenmesi talebini reddederek daha önce verilen hak ihlali kararını kesinleştirdi. Kararın ardından Demirtaş’ın avukatları, tahliye talebiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.

MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin Selahattin Demirtaş'la ilgili sorusuna "Tahliyesi hayırlı olur" yanıtını verdi.